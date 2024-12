"Fare studentati a palazzo Guidi e a Sant’Agostino"

L’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri (nella foto) lancia due suggestioni alla città. "In questi anni abbiamo cambiato e stiamo cambiando volto a luoghi storici della nostra città. Ora che i progetti sono definiti e i lavori avviati o in procinto di partire, serve iniziare a guardare anche oltre. Per questo lancio alla comunità due nuove suggestioni sulla riqualificazione di palazzo Guidi in corso Comandini che ora ospita il conservatorio destinato a trasferirsi nella Casa della Musica di Palazzo Mazzini Marinelli e il grande complesso del Convento di Sant’Agostino (il luogo nei quale ai tempi della giunta Conti si era ipotizzato di realizzare il Museo della Città, poi tramontato, ndr). Ragioniamo insieme su proposte concrete, proponendo alternative. Parto io? Lo faccio citando potenzialità legate ad alloggi per gli studenti. Il tema è sempre attuale e gli ampi spazi potrebbero essere congeniali".