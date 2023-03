Fatture false, Luciano Moggi non è coinvolto

Nell’articolo pubblicato il 3 marzo scorso sul Resto del Carlino, edizione di Cesena, dal titolo "Fatture false. Condannato Moggi, assolto Campedelli" siamo incorsi in un errore, confondendo Luciano Moggi con il figlio Alessandro. Precisiamo dunque che Luciano Moggi non è stato coinvolto e non è stato condannato nel corso del processo per fatture false svoltosi a Napoli e che ha visto tra gli imputati Igor Campedelli, all’epoca presidente del Cesena calcio. Nel complesso erano imputati una quarantina di presidenti di società calcistiche. Alessandro Moggi è stato condannato per un capo di imputazione di evasione fiscale a 1 anno, pena sospesa, mentre la procura aveva chiesto 2 anni e 8 mesi. Assolto invece, come gli altri dirigenti di società di calcio coinvolti, per il reato di false fatturazioni. "La sentenza emessa dal Tribunale di Napoli certifica al di là di ogni ragionevole dubbio la completa insussistenza delle accuse mosse ad Alessandro Moggi e all’intera serie A. Non vi era alcun sistema di triangolazione fiscale irregolare in relazione alle operazioni di compravendita dei calciatori. Il Tribunale ha sconfessato duramente la tesi della Procura ed ha assolto il procuratore sportivo da tutti i capi di imputazione riguardanti le operazioni di compravendita dei calciatori perché il fatto non sussiste" sottolinea all’agenzia Agi l’avvocato Fabrizio D’Urso.