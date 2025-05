FdI contro i Comuni:: "Virtuosi e immobili"

La maggior parte delle opposizioni contesta i comuni della Valle del Rubicone che hanno chiuso il rendiconto dei bilanci 2024 con un avanzo che in alcuni casi è di parecchi milioni. Secondo loro un buon governo dovrebbe chiudere con i bilanci in pareggio e laddove ci sono soldi spenderli per i servizi ai cittadini. A Savignano sul Rubicone interviene Kitty Montemaggi, coordinatrice di Fratelli d’Italia che dice: "Bilancio "virtuoso"? A Savignano si governa con l’immobilismo. Il sindaco Nicola Dellapasqua ha presentato un bilancio consuntivo che definisce ’virtuoso’: conti in ordine, debito pro capite sceso da 35 a 28 euro, avanzo di 8 milioni, gettito fiscale aumentato di 700mila euro. Ma cosa significa davvero ’virtuoso’? Per noi di Fratelli d’Italia, non certo lasciare milioni in cassa mentre la città è ferma. Un bilancio sano non è un fine, è uno strumento. E quando i soldi ci sono, ma mancano i servizi, le opere restano cantieri eterni e le promesse si ripetono uguali in ogni consiglio, allora non siamo davanti a una virtù: siamo davanti all’immobilismo".

Kitty Montemaggi scende nel dettaglio elencando le opere più importanti da terminare o iniziare: "La biblioteca i cui lavori sono iniziati tre anni fa, l’asilo Vittorio Emanuele ancora in cantiere, il Parco di Valle Ferrovia incompleto e impraticabile, viale della Libertà neppure questo dell’attuale amministrazione. L’elenco è comunque sempre lo stesso. Intanto si parla di una piscina all’aperto da oltre due milioni: un’opera scollegata dalle vere priorità. E mentre si lodano gli equilibri contabili, a Savignano sul Rubicone non c’è un pronto intervento, e il Cau si fa attendere da anni; i giovani non hanno spazi, né sport, né aggregazione; il commercio è in crisi, i quartieri trascurati, la città è sporca e insicura". Conclude Kitty Montemaggi: "C’è chi chiama tutto questo ’gestione da buon padre di famiglia’. Noi lo chiamiamo assenza di visione. La politica vera non custodisce il denaro: lo investe nel presente per costruire il futuro. Diceva un grande sindaco romagnolo: ’non sarò ricordato per i conti in ordine, ma per i servizi dati ai cittadini’. Noi, invece, rischiamo di ricordare questa amministrazione solo per non avere fatto".

Ermanno Pasolini