Federalberghi oggi presenta il bilancio 2023

Oggi si tiene l’assemblea annuale di bilancio dell’associazione Adac Federalberghi, alla quale aderiscono oltre 200 delle circa 300 strutture ricettive presenti sul territorio di Cesenatico. L’incontro si terrà alle 15.30 nella sede in via Mazzini, dove sarà presentato un bilancio ancora più positivo degli anni precedenti. Sarà l’occasione per fare un’analisi dell’andamento dell’associazione nel 2023 anche attraverso i conti che sono a posto, e contestualmente una previsione in vista dell’estate 2024 oramai alle porte.