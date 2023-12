La ferramenta Casadei chiude dopo 50 anni

Gambettola, 5 dicembre 2023 – Dopo 50 anni di attività il 31 dicembre prossimo chiuderà i battenti a Gambettola in via del Lavoro la ferramenta Casadei aperta il 1 gennaio 1974 da Giuliano Casadei sulle ceneri di una vecchia ferramenta di Giovanni Fantini detto Pizarein che l’aveva in corso Mazzini. Fantini fu un personaggio famoso nel mondo del liscio per essere stato il cantante di Secondo Casadei e suonava la chitarra. Giuliano Casadei è stato premiato a Savignano sul Rubicone dalla Confcommercio, con Francesco Tomasini presidente a Gambettola e dal responsabile del Rubicone Paolo Vangelista che gli hanno consegnato una targa alla presenza della sindaca Letizia Bisacchi. La dedica recita: "Con stima e gratitudine per avere contribuito in questi 50 anni di attività allo svilupppo del commercio nel nostro territorio e onorati di essere stati al vostro fianco".

Da sinistra: Paolo Vangelista, Letizia Bisacchi, Giuliano Casadei, Francesco Tomasin

Ha detto Tomasini: "Giuliano è un personaggio storico per Gambettola e possiamo vantarci che sia sempre stato con noi. Fra l’altro Giuliano Casadei è stato anche presidente della Confcommercio di Gambettola fra gli anni ‘80 e ‘90 a testimonianza dell’attaccamento alla nostra associazione". Ha aggiunto la sindaca Letizia Bisacchi: "Casadei ha fatto la storia del nostro paese. Facciamo i complimenti per avere gestito un’attività per 50 anni nonostante le difficoltà incontrate soprattutto in questi ultimi anni. E’ stato un tassello importante dello sviluppo economico della vita comunitaria gambettolese. Sicuramente la nostra speranza è che al posto della vecchia ferramenta apra ora un’altra attività".

Commosso Giuliano Casadei ha detto: "Ringrazio tutta l’associazione della Confcommercio e i suoi dirigenti e responsabili. Sono stati 50 di intenso lavoro con tante soddisfazioni. Ringrazio i miei clienti, non solo gambettolesi, ma provenienti anche dai comuni limitrofi, per il grande attaccamento e la fiducia che hanno sempre avuto nei miei confronti. Certamente devo confessare che mi dispiace chiudere, ma sono consapevole che gli anni sono passati anche per me ed è arrivato il momento di godermi un po’ di riposo e la pensione con mia moglie Laura, con i miei figli Elisa, Ivan e Silvia e le mie tre nipoti Denise, Nicole e Aurora. Molte persone mi chiedono cosa farò adesso e come impiegherò tutto il tempo libero che avrò dal 1 gennaio prossimo in poi, ad attività chiusa. Io rispondo che mi dedicherò ai miei vari hobby, dalla bicicletta all’orto, ma soprattutto alla mia famiglia. Poi è ora che faccia anche un bel viaggetto con mia moglie, sempre sperando in quella che io chiamo ’santa’ salute".