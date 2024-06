Festa brasiliana a ‘Le 3 Caravelle’ tra piatti speciali e ritmo di samba

Oltre cento persone si sono date appuntamento sul lungomare di Cesenatico per l’edizione 2024 della Festa Brasiliana, l’evento che per un giorno unisce le culture enogastronomiche e le tradizioni di Italia e Brasile. Al ristorante "Le 3 Caravelle", una delle famiglie storiche della ristorazione, i Padoan, ha proposto una festa davvero speciale. Il patron Angelo, 72 anni, di cui oltre 50 trascorsi a lavorare nei locali della riviera da giovane come dipendente e successivamente da imprenditore, 37 anni fa ha sposato Nalva Pereira Silva, dalla quale ha avuto la figlia Silvia, 29 anni, laureata ed in procinto di conseguire la seconda laurea, che collabora assieme ai genitori nella gestione del locale. Quella dei Padoan è una bella storia, in città li conoscono tutti e apprezzano Angelo soprattutto per la sua capacità di sfornare ottime pizze e ricette marinare. Questo avviene tutto l’anno, ad eccezione di un solo giorno appunto, quando "Le 3 Caravelle" si trasforma in un ristorante brasiliano, diventando un locale carioca in tutto e per tutto, con specialità e piatti brasiliani, addobbi verde e oro che colorano l’interno del locale e il lungomare, e poi musica sudamericana e statuarie ballerine brasiliane che trasmettono ritmo e simpatia a tutti i turisti ma anche ai tanti amici di Cesenatico che vanno a trovare Angelo, Nalva e Silvia. Ovviamente per questo giorno è la padrona di casa Nalva a dettare i ritmi della festa. Oltre all’appuntamento gastronomico, i partecipanti hanno avuto la possibilità di assistere gratuitamente a uno spettacolo di samba, la danza col fuoco e varie esibizioni. "Proponiamo una festa brasiliana vera, non commerciale – dice Angelo Padoan –, con artisti, personaggi brasiliani e le ballerine di samba che sono quelle che vediamo nel sambodromo di Rio". g.m.