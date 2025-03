Festa della donna, banchetti informativi e fiori per la solidarietà

In occasione dell’otto marzo le piazze si colorano di fiori venduti per sostenere iniziative di solidarietà del volontariato. Oggi e domani tornano in centro e nelle frazioni i banchetti della tradizionale ‘minosa solidale’ dell’Istituto Oncologico Romagnolo. A fronte di una donazione minima di 5 euro, per i mazzetti più sempolici, e di 10 euro per quelli più compositi, chiunque avrà la possibilità di omaggiare il ‘lato rosa’ delle proprie vite con un gesto significativo a sostegno della lotta ai tumori al femminile. Tutto il ricavato sarà infatti utilizzato dall’Istituto Oncologico Romagnolo a favore del Progetto Margherita, il servizio con cui l’organizzazione non-profit offre non solo parrucche oncologiche gratuite alle donne più in difficoltà ad affrontare l’effetto collaterale più comune della chemioterapia, la calvizie, ma anche la consulenza di un parrucchiere professionista che accompagni la paziente nella scelta di taglio e colore. Si tratta di una delle attività di assistenza più richieste e apprezzate da parte del territorio: solo nel 2024, infatti, sono state ben 344 le pazienti che ne hanno fatto richiesta. Un servizio dedicato soprattutto alle donne, per cui il momento della caduta dei capelli è vissuto in maniera particolarmente drammatica.

L’8 e il 9 marzo saranno in campo anche le volontarie dell’A.P.E. Associazione Progetto Endometriosi offrendo gerbere in vaso e semi di girasole, per contribuire a migliorare i percorsi di cura della malattia. I banchetti informativi in trenta città italiane, offriranno alle persone la possibilità di portare a casa un fiore simbolico: una gerbera rosa in vaso, accompagnata da semi di girasole e istruzioni per la loro coltivazione. A Cesena lo stand sarà sabato 8 marzo al centro commerciale Montefiore, dalle 8.30 alle 15.30.

Un gesto per creare consapevolezza sulla patologia, per la quale persiste un ritardo diagnostico che va dai 5 agli 8 anni, e che rappresenta l’importanza della cura della salute femminile.