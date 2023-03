Fiamme in un capanno agricolo

Un capanno di un’azienda agricola ha preso fuoco ieri mattina alle 11.55 in via Faraona a Madonna dell’Ulivo dove sono immediatamente intervenute per spegnere le fiamme 3 squadre dei vigili del fuoco di Cesena e Cesenatico impegnate fino al tardo pomeriggio per bonificare la zona. Le fiamme hanno avvolto una parte di capannone adibita ad attrezzaia e nel rogo (le cui cause sono in corso di accertamento) sono state coinvolte alcune attrezzature riposte nel capanno e un furgone andato distrutto.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno evitato la propagazione all’abitazione adiacente. Sul posto una pattuglia della polizia di stato.

Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio.