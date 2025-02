Filippi batte Giorgetti e si aggiudica il torneo, montepremi da 1.500 euro

Tennis spettacolo fino alla fine al CT di Cesena per una grande edizione del torneo Open. Lunedì sera è andata in scena la finalissima dell’evento organizzato dal club cesenate, abbinato al trofeo ‘Agenzia d’Affari Cesena-Cesenatico’, vinta dal forlivese Nicola Filippi sul savignanese Francesco Giorgetti, entrambi portacolori del Tennis Club Viserba, per 6-7 (5), 6-1, 10-5. La finale è stata giocata, così come le semifinali, davanti a una importante cornice di pubblico, al limite della capienza.

Il 2.4 Francesco Giorgetti, tecnico alla Federazione Sammarinese, è stato quasi sempre avanti nel primo set, martellando con lucidità con il suo rovescio: primo break per il savignanese sul 3-2 con un grande passante di rovescio no-look, immediato contro-break di Filippi, ma ancora una volta è Giorgetti che si stacca e va a servire sul 5-4. Il giocatore forlivese non molla con il suo tennis pesante e risale sul 5-5. Si va così al tiebreak e qui è Giorgetti a piazzare alcuni colpi di qualità superiore che gli consegnano il set.

Nel secondo Giorgetti però finisce la benzina, cala ritmo e qualità dei colpi, mentre Filippi sale, prende fiducia e si esalta con il suo tennis potente e solidissimo. Da lì in poi la scena sarà sua fino alla vittoria finale, solo un piccolo momento di incertezza nel super tiebreak, quando Giorgetti rimonta da 2-8 a 5-8. Filippi (2.3), testa di serie numero 2, ora continuerà la stagione tra tornei Bnl e Itf Men’s Future.

Al termine le premiazioni con il presidente del Circolo Tennis Cesena, il maestro Emanuele Capponcelli, e i rappresentanti dell’Agenzia d’Affari Cesena-Cesenatico. La finale è stata arbitrata dal giudice di sedia Giulia Paolini, mentre il torneo è stato diretto da Andrea Bellelli.