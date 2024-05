Fingono un incidente in strada, denunciati

Due uomini sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri della compagnia di Cesenatico, perchè ritenuti responsabili dei reati di interruzione di pubblico servizio, procurato allarme, simulazione di reato e favoreggiamento personale. Tutto ha avuto inizio da un intervento effettuato dai carabinieri l’11 aprile in viale Mazzini, su richiesta del 118, intervenuto per l’investimento di un pedone. Si tratta di un uomo di 52 anni, che dichiarò che mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, era stato centrato da un’autovettura che si era poi allontanata senza prestargli soccorso. Sul posto c’era un uomo di 32 anni, unico testimone dell’incidente, che ha confermato la versione. Il 52enne è stato trasportato al Bufalini dove, dopo le prime cure, è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni per le ferite riportate. I carabinieri hanno analizzato le immagini di un sistema di videosorveglianza, accertando che il 52 enne, subito dopo il passaggio di un’automobile, si era volontariamente steso sulle strisce pedonali pensando di non essere visto. Nel frattempo il 32enne testimone, che in realtà si è scoperto essere il complice, aveva gettato a terra alcuni generi alimentari allo scopo di rendere più credibile quanto raccontato dal 52enne. In sostanza i due avevano simulato l’incidente, al fine di richiedere un risarcimento del danno al fondo di garanzia per le vittime della strada.

g.m.