Foodomics, un evento lungo tre giorni

Si svolgerà a Cesena dal 14 al 16 febbraio al Teatro Verdi, "Foodomics 2024: 2009-2024, fifteen years on from: where are we now, what’s next", settima edizione della conferenza internazionale Foodomics, che riguarda le scienze omiche applicate agli alimenti. L’evento è promosso dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (DISTAL) dell’Università di Bologna presso il Campus di Cesena e da Ce.DRA (Centro per la diffusione dei risultati nelle ricerche agricole e alimentari), con il supporto organizzativo di Ser.In.Ar.. All’evento parteciperanno complessivamente 120 scienziati (per lo più giovani ricercatori) provenienti da varie parti d’Europa. Complessivamente saranno 30 i relatori che presenteranno le loro ricerche approvate dal Comitato Scientifico di Foodomics 2024, composto, oltre che dai due co-presidenti Alessandra Bordoni e Francesco Capozzi, anche da Alessandro Cifuentes, Didier Dupont, Pasquale Ferranti, Stefania Iametti, Martin Kussmann e Søren Balling Engelsen. Il comitato organizzatore è invece presieduto da Elena Babini. La manifestazione si avvale di sponsorizzazioni di rilievo, fra cui quelle di Orogel, Amadori e Babbi, non a caso le più interessanti eccellenze alimentari locali, nate e sviluppatesi su un territorio, quello romagnolo e quello cesenate in particolare, interessato da diversi decenni anche da altissimi livelli in termini di ricerca universitaria e sperimentazione in questo medesimo ambito.