Formula Servizi in piena crescita Oltre 1,5 milioni di utile nel 2022

Numeri in crescita per la Cooperativa Formula Servizi che ha registrato un aumento significativo dei ricavi, raggiungendo nel 2022 un fatturato di 103.866.000 euro, con un incremento rispetto all’anno precedente del 22,74%, e un valore complessivo della produzione di 111.395.000. L’esercizio 2022 ha prodotto un utile di 1.526.000 euro. Un risultato che è stato raggiunto grazie all’ampliamento delle attività, frutto della diversificazione perseguita da diversi anni che ha portato la cooperativa Forlivese a trasformarsi in un’impresa multisettoriale, con servizi di pulizia e igienizzazione, costruzioni edili ed impiantistiche, facchinaggio, trasporto e logistica (specializzate anche in campo sanitario), manutenzioni impianti e fabbricati, gestione call-center, cup e back-office, archiviazione documentale e servizi culturali e di restauro. I risultati economico finanziari del 2022 sono stati presentati dalla Cooperativa Formula Servizi all’assemblea dei soci al centro congressi della Fiera di Cesena, e dimostrano una crescita solida e un impegno costante nel fornire servizi di qualità alle committenze pubbliche, private e alle comunità locali. L’incremento delle attività ha permesso l’occupazione di oltre 3.300 lavoratori. Durante il 2022, Formula Servizi ha modernizzato e potenziato attrezzature, automezzi, strutture e sistemi, consentendo di ottimizzare le operazioni interne per offrire valore aggiunto a tutti gli interlocutori, mantenendo un forte impegno verso lo sviluppo sostenibile.

"La Cooperativa Formula Servizi è orgogliosa dei risultati economico-finanziari ottenuti nel corso dell’anno 2022 - ha dichiarato la presidente della cooperativa, Antonella Conti-. Abbiamo lavorato duramente per mantenere una crescita sostenibile, garantire il benessere dei nostri soci, dei nostri lavoratori e collaboratori, promuovere la diversità e l’inclusione e ridurre il nostro impatto ambientale. Continueremo a lavorare con dedizione per soddisfare le esigenze dei nostri clienti, delle committenze e della comunità locali dove operiamo, offrendo servizi di qualità e promuovendo uno sviluppo sostenibile e solidale".

"Il 2022 è stato un anno di ulteriore crescita, sviluppo e consolidamento patrimoniale per la nostra cooperativa - ha aggiunto il direttore generale Massimiliano Mazzotti -. La crescita registrata coinvolge genericamente tutti i settori della cooperativa, anche a fronte della cessazione di diversi appalti storici che sono stati ampiamente compensati dallo sviluppo di altre commesse in settori diversi, frutto di quel percorso di diversificazione avviato negli anni. I risultati raggiunti assumono ancora maggior valore in un contesto certamente non facile e di grande incertezze del mercato, dato dalla complicata situazione geo-politica ed economica. In particolare, ci siamo concentrati sul miglioramento della qualità dei servizi erogati e delle costruzioni, sulla promozione di relazioni commerciali responsabili e sull’adozione di pratiche sostenibili e, allo stesso tempo efficienti, nei nostri processi produttivi, amministrativi e finanziari. La prospettiva è quella di continuare a stimolare quel lavoro di squadra che ci ha portato fino a qui, che se coltivato in maniera virtuosa credo ci possa portare a nuove frontiere di ulteriore sviluppo per la nostra cooperativa e per tutti i suoi interlocutori, interni ed esterni".

L’assemblea ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione, confermando la presidente Antonella Conti e la vice presidente Silvia Godoli. Sono intervenuti Paolo Lucchi (presidente di Legacoop Romagna), Simone Gamberini (presidente di Legacoop Nazionale) e il sindaco di Cesena Enzo Lattuca.