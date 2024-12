Forti raffiche di vento e pioggia. Crollano due pali della luce

Il maltempo ha nuovamente causato forti disagi e danni in riviera. Nella giornata di ieri sin dalla mattinata si sono registrate forti raffiche di vento e pioggia che a tratti hanno fatto tornare vecchi incubi. Gli amministratori ed i tecnici comunali si sono subito resi conto che l’allerta arancione con venti di burrasca era ancora una volta tosta. La costa adriatica storicamente non è particolarmente ventosa, ma ieri si sono toccati subito gli 80 chilometri orari, con cassonetti spostati, oggetti che volavano e alberi spezzati.

In varie zone del territorio urbano e anche nel forese, le difficoltà hanno messo a dura prova le maestranze della municipalizzata Cesenatico Servizi, che è intervenuta in vari punti a causa di rami e alberi spezzati. In via Cremona si segnala un albero spezzato al tronco, in viale Trento due frassini, ai Giardini al Mare ha avuto la peggio un pioppo e l’area è stata interdetta per evitare che i passanti possano ferirsi.

Ci sono stati anche numerosi casi di rami caduti a bordo strada, che sono stati prontamente accatastati per non interrompere la circolazione nelle strade ed evitare collisioni con i veicoli in transito. Sul territorio si sono verificate forti raffiche di vento con picchi monster che si sono susseguite per tutta la giornata. Ieri mattina ci sono state delle persone in difficoltà, perchè sono caduti due pali dell’Enel sui quali corre la linea elettrica, uno lungo via Montaletto a Cannucceto e uno in via Cantalupo. Immediatamente sono intervenute sia le pattuglie della Polizia locale e una squadra di Cesenatico Servizi per mettere in sicurezza le zone visto che i pali erano in tensione.

Il sindaco Matteo Gozzoli ha seguito minuto per minuto l’evolversi delle condizioni meteo avverse: "I momenti più critici li abbiamo vissuti da metà mattina sino al primo pomeriggio, poi la situazione è migliorata e anche il vento è andato gradualmente in calando. A Ponente e in altre zone ci sono molti rami e qualche albero, ma fortunatamente senza danni ingenti e senza persone coinvolte. Siamo riusciti a riaprire le porte vinciane. Un altro dei punti critici è l’arenile, dove si registra una forte erosione. Sono ancora bloccati i lavori all’interno del canale Zadina perchè ogni settimana c’è una mareggiata".

Per la giornata di oggi, sabato, ci sono buone notizie a metà, nel senso che il nuovo bollettino della Protezione civile mantiene l’allerta meteo arancione per il forte vento e lo stato del mare particolarmente mosso, mentre c’è l’allerta meteo gialla per la criticità idraulica e costiera.

Giacomo Mascellani