Frana a San Piero in Bagno, traffico nel caos sulla statale 71

Vigili del fuoco in mezzo alla neve

San Piero in Bagno (Forlì Cesena), 25 gennaio 2023 – A causa di una frana avvenuta in località San Piero in Bagno (Forl Cesena), il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni per circa un’ora sulla strada statale 71 “Umbro Casentinese Romagnola” al km 229,000, in provincia di Forlì-Cesena.

Sul posto sono arrivate le squadre di pronto intervento Anas per lo sgombero dei detriti dal piano viabile e per la gestione della viabilità in piena sicurezza.

Dopo il primo stop totale verso le 20,30 è stato istituito il senso unico alternato: il traffico è stato quindi deviato con indicazioni in loco presidiato da personale preposto.