Frana, la Sp 29 riapre a senso unico alternato

Il Comune di Sàrsina, dopo la frana verificatasi lunedì lungo la provinciale SP29, ha comunicato che ieri mattina la ditta incaricata ha iniziato ad asportare il materiale delle frane e degli smottamenti che hanno invaso la carreggiata. Aggiunge poi l’Amministrazione comunale: "Abbiamo sentito ora (ieri pomeriggio,ndr) la Provincia di Forlì-Cesena, che ci ha comunicato che prevedono di riuscire a riaprire la strada in almeno un senso unico alternato da domani pomeriggio" (oggi mercoledì 1° marzo).

L’amministrazione comunale di Sàrsina, per gli orari dei pullman di oggi informa: "La linea mattutina verso Cesena, per le frazioni a monte della frana come Ranchio, Civorio e altre è attiva la cosiddetta ’seconda’, mentre per quelli a valle come Linaro, San Romano, e Piavola è attiva la cosiddetta ’prima’. Al ritorno ci sono le linee che partono dalla stazione di Cesena alle 12.30 e alle 13.30".

E a proposito di frane e smottamenti lungo le provinciali, oltre a quella in territorio di Sàrsina, e a quella verificatasi lunedì in territorio di Sogliano al chilometro 2,100 della SP30 dove è stato istituito il senso unico alternato, ieri pomeriggio in zona Macchietta-Vigne (tra Bagno-San Piero), da una scarpata boscosa a monte della strada, sono caduti, causa le piogge e la neve dei giorni scorsi, alcuni sassi e vari detriti su parte della carreggiata della SP138. Ieri pomeriggio la Provincia ha disposto, per motivi di sicurezza il restringimento per alcune decine di metri della carreggiata con l’installazione di barriere new jersey.

Gilberto Mosconi