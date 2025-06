Fratelli d’Italia: "Tagli per le strade provinciali?. La sinistra utilizzi le risorse a disposizione"

"Alla sinistra che accusa il governo di aver tagliato risorse per la manutenzione delle strade provinciali rispondiamo che, anzichè fare propaganda falsa e becera per coprire come al solito le proprie incapacità gestionali e amministrative, dovrebbe lavorare per aprire i cantieri e spendere le tante risorse appostate. Il reale problema, infatti, non è la mancanza di risorse ma il mancato utilizzo da parte delle amministrazioni territoriali e degli enti locali, molti dei quali governati dalla sinistra, delle risorse messe a disposizione". Sul tema sollevato la scorsa settimana dei tagli per le manutenzioni stradali intervengono il deputato Alice Buonguerrieri (FDI) e i consiglieri provinciali Enrico Castagnoli, Valerio Bernabini e Daniela Saragoni. "Ad inchiodare la sinistra alle proprie responsabilità sono ancora una volta i numeri. Dei 500 milioni assegnati con il decreto ministeriale 141/2022, solo il 28% è stato richiesto, utilizzato e rendicontato. Questo significa che ben 356 milioni di euro non sono stati impiegati per incapacità amministrativa o mancanza di progettualità da parte degli enti locali. Analogamente, dei 250 milioni di euro disposti dal decreto ministeriale 394/2021 appena 97,5 milioni, pari al 39% delle risorse a disposizione, sono stati impiegati. Evidenze contabili che mettono in luce una capacità di spesa degli enti territoriali nettamente inferiore rispetto alle risorse assegnate. Al momento, a favore degli enti territoriali, risultano attivi ed in corso di erogazione risorse riferibili a cinque distinti Piani di Riparto: il decreto ministeriale 394/2021, i decreti ministeriali 101, 125 e 141 del 2022 e il decreto ministeriale 216/2024. Per l’attuazione di questi decreti, gli enti beneficiari sono stati chiamati a predisporre appositi Piani di investimento, soggetti all’approvazione del MIT. Il governo sta lavorando per premiare gli enti virtuosi, ridefinendo i criteri di finanziamento in base alla reale capacità di spesa. Che la sinistra impari a gestire bene le risorse a disposizione, anziché trincerarsi dietro scuse inaccettabili e ormai inutili per nascondere le proprie colpe davanti ai cittadini".