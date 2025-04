Futsal Cesena a un passo dalla salvezza dopo il pareggio con Saints Milano

Futsal Cesena sempre più vicino alla salvezza anche se non è ancora stata raggiunta, ma a tre gare dal termine con un netto vantaggio sulla zona rossa (le ultime due classificate retrocedono direttamente, la terzultima va ai playout) ha tutto per riuscirci, lo dicono i fatti. Intanto ha tenuto a sette punti una delle più dirette concorrenti come il Saints Milano, infatti ha pareggiato 1-1 in casa contro i lombardi in una gara tattica (primo tempo nulla di fatto), non bella, andando momentaneamente in vantaggio con Gardelli che afflitto da problemi muscolari è stato recuperato in extremis essendo il bomber dei romagnoli.

Il calendario per i bianconeri, vicinissimi all’obiettivo di stagione in un girone più complicato di quello dello scorso anno dopo un inizio campionato da incubo (2 punti nelle prime sei partite, quattro ko nelle otto gare iniziali), prevede ora due trasferte in casa dell’Altamarca e del Pordenone e scontro diretto al PalaPaganelli con il Leonardo Cagliari.

Nel primo tempo venerdì sera al PalaPaganelli la partita è stata sostanzialmente equilibrata. Al 9’ Dentini con il colpo balistico colpisce il palo interno. La squadra allenata da Osimani continua a gestire la partita e poco prima della sirena della fine della prima frazione è Zandoli a divorarsi una grande occasione. Nella ripresa parte meglio il Saints Milano ma il portiere Montalti è protagonista. I bianconeri prima ci provano con Jamicic, poi passano in vantaggio: il croato in contropiede serve di classe Butturini che al volo trova sul secondo palo il bomber Gardelli lestissimo a insaccare.

I padroni di casa gestiscono con una certa disinvoltura fino al 14’ quando il Saints Milano pareggia con Minazzoli lasciato libero sul secondo palo sugli sviluppi di un’azione in ripartenza. La partita qui si blocca, entrambe sembrano accontentarsi del pari e lo ottengono.

Futsal Cesena: Montalti, Pieri, Butturini, Dentini, Jamicic, Zandoli, Pasolini, Gardelli, Traversari, Er Raissouni, Pritoni.

Reti: 9’52’’ st Gardelli, 14’18’’ st Minazzoli.