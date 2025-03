Futsal perfetta, batte 5-2 il Rovereto e compie un passo decisivo verso la salvezza

Una Futsal Cesena padrona del campo e convincente ha battuto nettamente (5-2) il Rovereto, terza forza del girone arrivata al PalaPaganelli in un periodo di grande forma. La gara dei romagnoli è stata perfetta, continua, cancellata di forza così la delusione per la rocambolesca sconfitta in casa del Maccan Prata nel turno infrasettimanale di martedì e passo deciso verso la salvezza in A2 Elite. A stappare la partita il solito Dentini, in un periodo di grande condizione, dopo appena un minuto di gioco. I bianconeri insistono, protagonista il portiere Montalti che al 17’ effettua un lancio perfetto per Traversari che al volo serve Dentini lesto a insaccare di nuovo. Nella ripresa gli ospiti tornano in partita grazie ad Hachimi pronto da fuori area. La squadra di Osimani però non si scompone ed è ancora Montalti a lanciare ilo croato Jamicic che mette in mezzo per l’accorrente Pritoni implacabile nel battere il portiere ospite Ceschini. Nella festa entra anche di prepotenza il bomber Gardelli che prima sfiora il gol poi insacca sfruttando una rimessa di Pritoni. A quel punto gli ospiti utilizzano il ‘portiere di movimento’ accorciando con Moufakir ma a pochi secondi dalla fine è ancora Gardelli a esultare rubando palla sulla propria trequarti e ad appoggiare nella porta sguarnita. La Futsal sale così a quota 22 punti dopo venti giornate, salvezza sempre più nel mirino.

Futsal Cesena: Montalti, Dentini, Butturini, Pieri, Gardelli, Zandoli, Pasolini, Nardino, Traversari, Er Raissouni, Pritoni, Jamicic. Reti: 0’55’’ e 16’40’’ pt Dentini, 3’37 st Hachimi, 9’38’’ st Pritoni, 11’47’’ st Gardelli, 15’59’’ st Moufakir, 19’52’’ st Gardelli.