Galletti, altra vittoria in tripla cifra. Il salto di categoria ora è un passo

Tantissimo, a zero. Il Romagna Rfc continua a dimostrarsi una squadra di un altro pianeta per le avversarie, correndo a gambe levate verso la promozione in serie A inanellando record su record. Lo dimostra il punteggio da brividi relativo alla gara disputata domenica scorsa contro il fanalino di coda Formigine: il match è infatti terminato 111-0 per i padroni di casa che grazie a questa larghissima vittoria hanno mantenuto un amplissimo margine sugli inseguitori: al momento infatti la classifica vede il Romagna guidare il gruppo a quota 90 punti, davanti a Colorno che ne ha 77.

Ora, con tre gare ancora da disputare e 15 punti in palio, i giochi potrebbero con ogni probabilità chiudersi già domenica prossima, quando i Galletti, imbattuti, andranno a fare visita al Modena, quarta forza del campionato, che insegue a 74, uno in meno rispetto a Bologna, terza. Il Romagna si conferma dunque inarrestabile sul campo di casa dello Stadio del Rugby di Cesena, aggiungendo al proprio carnet un’altra vittoria in tripla cifra (dopo quella ottenuta con il San Benedetto) scandita da ben 17 mete.

La partita. Le temperature praticamente estive non rendono la vita facile alle squadre in campo, ma fin dalle prime battute il Romagna dimostra di avere il passo migliore: nel primo quarto d’ora di gioco i Galletti mettono infatti già al sicuro il bonus offensivo, grazie alle mete segnate da Tauro, Maroncelli, Marini e Fiori. Il ritmo resta alto e la sequenza di mete prosegue per il resto del primo tempo, con altre 6 marcature romagnole: due le firma Fela, una Sergi, autore anche dei calci di trasformazione (complessivamente 13/17 a bersaglio), Tauro va a segno di nuovo, seguito da Di Lena e da Sparaventi, che firma la decima meta romagnola per il 66-0 col quale si va al riposo.

Anche nella ripresa i Galletti continuano a premere sull’acceleratore e nel giro dei primi dieci minuti arrivano altre 4 marcature, ancora con Fela e con Tauro, entrambi dunque autori di una tripletta, e poi con Sergi e Sgarzi. I padroni di casa continuano a non concedere spazio all’iniziativa degli ospiti, tenendo ben saldo il pallino del gioco: nella fase centrale del parziale arrivano così altri due mete trasformate, segnate da Di Franco e da Sgarzi, mentre l’affondo finale lo segna Vincic, così da sigillare il risultato su un severo 111-0.

l.r.