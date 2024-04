Gambettola e Diegaro tra playoff e salvezza

Il campionato di Eccellenza è arrivato alla volata finale: quella che si disputa oggi è la terzultima giornata, i verdetti sono ancora tutti da definire e questo rende molto avvincente questo ultimo scorcio di stagione.

Il Gambettola di Marco Bernacci torna al Comunale per incontrare il Medicina Fossatone, gli emiliani possono coltivare le ultime speranze di accedere ai playoff solo vincendo oggi. La rosa del Gambettola già colpita da vari infortuni oggi è resa ancora più corta dalle squalifiche del difensore Rigoni e del centrocampista Vukay.

Si gioca allo stadio di Gambettola dalle 15,30, dirige Mirko Germanò di Ostia Lido.

Il Diegaro corre per raggiungere la salvezza diretta e oggi non deve farsi rallentare dal Reno; i ravennati dopo essere stati a lungo la rivelazione del campionato adesso stanno rallentando ma potendo disporre di elementi come Innocenti, Filippi e Noschese sono pur sempre molto pericolosi.

Anche questo incontro inizia alle 15,30 e lo dirige Gianluca Maselli di Bologna.

L’esordio di Manuel Madeddu sulla panchina della Savignanese avverrà oggi nel match che oppone i gialloblu al Sanpaimola. Dopo una faticosa rimonta il Sanpaimola adesso è al sicuro da ogni rischio in ottica playout, ma non per questo si deve pensare che la squadra allenata da Andrea Orecchia arrivi al Capanni senza motivazioni o senza grinta.

Mancando Brenton Tola per squalifica perciò Madeddu dovrà trovare accorgimenti per rafforzare il centrocampo.

Per quanto difficile il compito che spetta a Madeddu è chiaro: la Savignanese per restare in Eccellenza è obbligata a vincere sempre, impresa non semplice per chi fino ad oggi ha conquistato solo cinque vittorie in trentuno giornate.

Al Capanni fischio di inizio alle 15,30, dirige Bruno Russomando di Salerno.

r.d.