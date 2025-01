Gambettola e Sampierana a caccia di riscatto

Il campionato di Eccellenza è entrato appieno nel nuovo anno: nel giro di otto giorni infatti saranno disputati tre turni, oggi tutte le squadre tornano in campo per la seconda giornata di ritorno. Gambettola e Sampierana non stanno vivendo un momento brillante, entrambe domenica scorsa sono state sconfitte. Entrambe comunque pensano alla zona playoff, la Sampierana per mantenere il piazzamento fra chi andrà agli spareggi mentre il Gambettola spera di rimontare i sei punti che la dividono proprio dalla Sampierana. La prima a scendere in campo oggi sarà la formazione allenata da Barontini, alle 14.30, sul campo della Vis Novafeltria sulla cui panchina è appena tornato Mirco Giorgi che deve guidare i riminesi verso una complicata corsa salvezza, arbitra Alessandro Delucca di Bologna. Al Comunale di Gambettola, alle 18, arriva il Russi che lotta per la salvezza. Arbitra Marco De Robertis di Bologna.

Roberto Daltri