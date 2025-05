S’impara come usare l’intelligenza artificiale

‘Alla scoperta dell’intelligenza artificiale’ è un ciclo di due incontri dedicati all’AI, in programma martedì 3 giugno e 10 giugno, dalle 16 alle 18 a Casa Bufalini. Si parlerà di cos’è, come funziona e come viene usata nella vita quotidiana: i partecipanti avranno modo di esplorare strumenti come Gemini e Meta AI (Facebook e WhatsApp), sperimentare applicazioni pratiche e acquisire competenze per un uso sicuro e consapevole di questa tecnologia. Gli incontri saranno guidati da un’esperta informatica, disponibile a rispondere a domande e curiosità.

‘Clicca e scrivi… la tua prima e-mail’ è invece un corso base pensato per chi vuole diventare abile nell’utilizzo della posta elettronica da smartphone. Due gli incontri, venerdì 6 e 13 giugno, sempre dalle 16 alle 18. Entrambi i laboratori si terranno a Casa Bufalini in via Nicolò Masini 16 e prevedono la partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria.