Pd, congresso nel vivo. Gozzoli e Pilotti appaiati

Il congresso territoriale del Partito Democratico di Cesena è entrato nel vivo con la consultazione e il voto nei circoli per la designazione del nuovo segretario di Federazione, che prenderà il posto di Nicola Dellapasqua, attuale sindaco di Savignano, eletto nel 2021 con il 99,07% dei voti a favore. I candidati sono Matteo Gozzoli, sindaco di Cesenatico e Alessandro Pilotti, funzionario commerciale del gruppo Forbo.

Nei primi quattro congressi di circolo della Federazione del Partito Democratico di Cesena Alessandro Pilotti ha ottenuto sei delegati contro i sei di Matteo Gozzoli, ma si tratta di circoli con pochi iscritti. Quelli più significativi a livello di iscritti debbono ancora svolgersi ed è in questi che si delineeranno con chiarezza i rapporti di forza dei due contendenti. Finora Gozzoli ha conquistato il 53,5% dei consensi mentre Pilotti il 46.5%.

Martedì sarà la volta dei congressi del circolo Cesena–Fiorenzuola al circolo Arci La Fiorita, del circolo di Cesenatico nella sede del Pd in via Milano, del circolo di Montiano in via Battisti a Montiano. Mercoledì congressi al circolo Cesena–Al Mare e Rubicone al bar Capriccio a Ponte Pietra; del Cesena–Cervese Sud alla Casa del Popolo di Sant’ Egidio; del circolo di Longiano al circolo Arci di Balignano. Giovedì sarà la volta del circolo di Mercato Saraceno al centro Auser, del circolo Cesena–Oltresavio alla sala quartiere Oltresavio, in piazza Anna Magnani. Venerdì si riunisce il circolo Sogliano al Rubicone all’ex Casa del Popolo di Rontagnano.

Lunedì 9 giugno sarà la volta del congresso del circolo Cesena–Centro Urbano, alla sede del Pd in viale Cesena, del circolo Dismano alla sede del quartiere Dismano a Pievesestina; del circolo San Mauro Pascoli alla Biblioteca comunale. Martedì 10 giugno congresso al circolo di Borghi, mercoledì 11 al circolo Roncofreddo. Seguiranno tutti gli altri e giovedì 19 giugno si svolgerà l’assemblea di federazione per ratificare l’elezione del nuovo segretario avvenuta nei congressi da parte dei circoli. Il candidato Alessandro Pilotti commenta la situazione parziale. "Il risultato ottenuto nei primi congressi di federazione - afferma - è incoraggiante. La nostra proposta politica che vuole diminuire il solco tra il Pd che amministra e il partito in cui è forza di opposizione è stata compresa".