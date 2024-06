Gatteo Festival, stasera e domani le semifinali

A Gatteo, stasera e domani sera, semifinali del 41esimo festival di Gatteo. Il talent come da tradizione avrà il suo palcoscenico nel castello malatestiano tra le cui mura di esibiranno i concorrenti suddivisi nelle cinque categorie in gara per questa edizione 2024, con i rispettivi premi speciali: Baby (4-9 anni), Junior (10-16 anni), Professional (16-30 anni), Cantautori (16-99 anni), Master (+31 anni). Questa sera si contenderanno il podio 25 concorrenti: Lia Ponomarenko (Faenza), Arianna Gianinazzi (Gianinazzi (Genestrerio, Svizzera), Valeria Cordelli (Umbertide, Pg), Elina Verbytska (San Mauro Mare), Sofia Viggiano, Alice Putaggio e Matteo Valentini di Pesaro, Martina Biagini (Gatteo), Anna Mazzotti (Ravenna), Lisa Briganti, Domenico Sancisi, Matilde Giannini di Cesenatico, Camilla & Bianca (Cesena), Matilde Costa, Amaranta Galvani e Aurora Osmani di Rimini, Maddalena Manuzzi e Cinzia Bianchi di Savignano sul Rubicone, Naike Mazzotti (Cesenatico), Giorgia Oddo (Roncofreddo), Arianna Saturni (Borghi), Lorenzo De Marco (Magiore, Ve), Pamela Montagna (San Mauro Pascoli), Lorenzo Alfieri (Milano). I vincitori accederanno alla finalissima del 13 luglio. Alla regia Giovanni Tomassini, vocal trainer e presidente dell’associazione "Diffusione Musica" che organizza il festival con il Credito Cooperativo Romagnolo, Radio Icaro Rubicone e il Comune di Gatteo. Conducono Andrea Sarti e Fabio Caldari. Inizio alle 20.45.