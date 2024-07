Gatteo Mare, torna a girare la ruota panoramica

A Gatteo Mare gira di nuovo a mille e con grande successo, soprattutto per i più giovani e i bambini, la ruota gigante panoramica, collocata nei Giardini don Guanella. E’ il sesto anno di questa nuova attrazione che ha trovato ampio consenso da parte di tutti, residenti e turisti. L’idea è stata dell’amministrazione comunale di Gatteo e del Gatteo Mare Summer Village. Dopo il periodo di ristrettezze come affluenza e posti a sedere distanziati a causa della pandemia, la ruota è tornata a girare come prima. Roberto Tamassia di Modena è il proprietario della ruota: "E’ nuova e l’abbiamo inaugurata a Gatteo Mare. La scelta che abbiamo fatto io e mia moglie Rosita è stata indovinata perché possono salire tutti, è alta 25 metri, ha diciotto cabine e può contenere fino a cinque persone a cabina. Costo 4 euro. Con grande difficoltà, nonostante tutti gli aumenti, abbiamo mantenuto gli stessi prezzi. I nostri maggiori clienti sono le famiglie e le coppie di innamorati in quanto il giro della ruota è molto romantico. La ruota resterà a Gatteo Mare fino al 15 settembre e poi tornerà nella prossima stagione turistica. Sono molto soddisfatto e fino a oggi sono salite circa seimila persone". Roberto Tamassia ricorda anche il momento più emozionante in questi cinque anni: "E’ stata la sera in cui è arrivato don Mirco Bianchi, parroco di Villamarina e Gatteo Mare. Ha fatto il giro sulla ruota con la statua della Madonna in braccio".