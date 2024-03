Gemellaggio con Barga sulle orme di Pascoli

Il comune di San Mauro Pascoli e Barga (Lucca) unite dalla poesia e dalla vita del poeta Giovanni Pascoli sanciscono un gemellaggio ufficiale. Un momento di importanza storica, che suggella il percorso intrapreso tra le due città, che da tempo stanno collaborando intensamente nel nome del poeta per promuoverne la vita e l’opera a livello nazionale, come mai era accaduto negli anni passati. La cerimonia ufficiale si terrà sabato 6 aprile alle 11.30 nel municipio di Barga con la firma del patto di gemellaggio, alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, segnando così un momento di grande significato per entrambe le comunità.

Entrambi i comuni sono proprietari delle case museo di Giovanni Pascoli: il Museo Casa Pascoli a San Mauro e la Casa Pascoli a Castelvecchio Pascoli, dove è sepolto il grande poeta. Nel corso degli anni, hanno collaborato attivamente per la promozione e l’organizzazione di eventi dedicati al poeta. "Sono già previsti nuovi progetti finalizzati alla divulgazione della figura e dell’opera di Giovanni Pascoli, nonché alla promozione culturale e turistica dei due territori" dice Luciana Garbuglia, sindaca di San Mauro Pascoli.

Per il 6 aprile l’Amministrazione comunale di San Mauro Pascoli mette a disposizione un pullman gratuito che partirà da Piazza Berlinguer a San Mauro Pascoli alle 5.45. Alle 11.30 si terrà la cerimonia presso il Municipio di Barga, alla presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, della sindaca di Barga Caterina Campani e della sindaca di San Mauro Pascoli Luciana Garbuglia. Seguirà un pranzo al sacco in autonomia alle 13 e alle 14.30 la visita alla Casa Museo Giovanni Pascoli. Il ritorno a è previsto con partenza alle 17. È possibile prenotare il proprio posto sul pullman chiamando il numero 0541-936025.

Ermanno Pasolini