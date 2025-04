Giacomo Pedrini debutta nel Lamborghini Super Trofeo al Paul Ricard

Parte dalla Francia e nello specifico dal circuito Paul Ricard, il primo dei sette weekend di corse del giovanissimo Giacomo Pedrini impegnato nel Lamborghini Super Trofeo Europeo, che si concluderà a Misano sabato 8 e domenica 9 novembre in occasione delle Finali Mondiali, attraversando i circuiti più iconici dell’Europa: Monza, Spa-Francorchamps, Nurburgring e Barcellona.

Il 16enne driver di Cesena è dunque pronto a firmare il suo debutto nel campionato targato Lamborghini, a bordo della Huracán Super Trofeo Evo2 del team Target Racing. L’esordio in gara avverrà dopo alcune giornate di test effettuati sulle piste di Barcellona, Paul Ricard e Monza per entrare in confidenza con la Supercar da 620 CV della casa di Santagata Bolognese della compagine di Lugo diretta da Roberto Venieri.

La stagione 2025 di Giacomo Pedrini inizierà ufficialmente alle 9 di domani, venerdì 11 aprile, con la prima sessione di prove libere, per proseguire nel pomeriggio con le prove libere 2 (ore 16.30-17.30) in preparazione dei due turni di qualifiche, in programma nella giornata di sabato 12 alle 10.50 che determineranno lo schieramento di partenza di gara-1 col via alle 16.20 e gara-2 in programma domenica alle 12.05 che andrà a concludere il primo appuntamento dopo 50 minuti di corsa.

"Finalmente si parte – è il commento entusiasta di Pedrini –. Questa settimana al Paul Ricard farò la mia prima gara nel Lamborghini Super Trofeo Europa con Target Racing. Abbiamo lavorato tanto durante i test e fin da subito mi sono trovato a mio agio la macchina, grazie alla squadra che ha saputo guidarmi. Sono felice di iniziare questa nuova avventura. Non so bene cosa aspettarmi, perché per me sarà tutto nuovo, ma arrivo in Francia con la consapevolezza di essermi preparato al meglio. Ora voglio divertirmi, imparare e dare il massimo, come sempre".

Il circuito, nella configurazione usata dal Super Trofeo, è lungo 5,8 chilometri e conta 15 curve. Sarò possibile seguire la diretta delle due gare (dalla durata di 50’ ciascuna) attraverso il canale Youtube ufficiale di Lamborghini Squadra Corse.