Ginnastica Cesena vuole prendere il volo

La ginnastica artistica cesenate torna protagonista con l’intento di confermare gli ottimi risultati ottenuti sia in ambito maschile che femminile dalle due squadre impegnate nel campionato di serie A1. L’appuntamento è per domani pomeriggio a Ravenna, dove si svolgerà la terza prova del massimo torneo italiano e alla quale le due compagini di casa nostra arriveranno con l’intento di confermarsi ai piani altissimi. In ambito maschile, il Gymanstic Romagna Team potrà finalmente contare sulla presenza dell’atleta spagnolo Nestor Abad, assente durante le prime due prove e che si unirà al gruppo con l’intento di alare ancora di più l’asticella.

Il compito è certamente possibile, ma tutt’altro che semplice, dal momento che già ora la squadra alle direttive del tecnico Roberto Germani è prima in classifica. Il talento del gruppo non manca e l’intento della squadra è quello di continuare ad aggiungere mattoncini al percorso di crescita, confermando la posizione, con l’intento di presentarsi alle Final Six in programma a maggio a Firenze nel migliore dei modi.

Tra gli atleti c’è particolare attenzione su Nicolò Vannucchi, che è in procinto di partecipare anche alla gara di coppa del mondo in programma dal 17 al 20 aprile a Doha, in Qatar. Il fatto che sia l’ultima tappa in vista delle olimpiadi di Parigi lascia pensare che l’attenzione del mondo azzurro in vista dell’elenco dei convocati a cinque cerchi, sia rivolta anche al talentuoso atleta di stanza a Cesena.

Pure la compagine femminile, griffata ‘Renato Serra’, ha tra le sue fila una convocata a Doha: la pluricampionessa internazionale Chiara Barzasi, che è ancora giovanissima (è nata nel 2007) ma ha già tutte le carte in regola per sognare in grande. Barzasi sarà ovviamente pure tra i punti fermi della squadra di Massimo Gallina e Marina Meldoli che domani cercherà conferme in una stagione super, misurandosi con Trieste nel testa a testa che vale la terza posizione, dietro alle squadre che in pratica sono composte dal gruppo di atlete Azzurre.

A dare man forte a Barzasi ci sarà anche una pienamente ritrovata Elisa Agosti, di nuovo in grado di cimentarsi sul programma completo (compreso il corpo libero) dopo l’infortunio al tendine d’Achille che le aveva fatto perdere la scorsa stagione. Ad attenderla ci saranno dunque quattro attrezzi. Stesso intenso programma anche per Rebecca Evangelisti, che sarà chiamata agli straordinari a causa dell’infortunio di Vittoria Ferrarini. Riuscirà infine a gareggiare anche l’olandese Tisha Volleman, che raggiungerà il gruppo domani mattina.