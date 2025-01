Giornata della memoria 2025. Un mese intero per ricordare: tutte le iniziative in programma

Un mese intero per ricordare. Partiranno venerdì prossimo le iniziative per ricordare la ‘Giornata della memoria 2025’. Si tratta di una serie di eventi proposti dall’Amministrazione comunale insieme all’Istituto Storico di Forlì-Cesena ed altri partner del territorio. "In un contesto storico, quello attuale, così critico e delicato – ha detto l’assessore alla cultura Camillo Acerbi – occasioni come la Giornata della Memoria diventano ancora più indispensabili al fine di ricordare, riflettere e di aprire un confronto comunitario capace di mettere in dialogo passato e presente".

Quest’anno l’amministrazione comunale e la presidenza del consiglio comunale di Cesena, in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’apertura dei cancelli del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, propongono alla cittadinanza e all’ambito scolastico una ricca programmazione di eventi e iniziative definita insieme ad Anpi, Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena, Centro Pace comunale, Romagna Iniziative, Ert Teatro nazionale e I Percorsi del Savio.

Proiezioni, incontri con l’autore, concerti, visite guidate. Il calendario si inserisce nell’ambito di un percorso avviato il 20 ottobre 2024 in occasione della Liberazione della città dall’oppressione nazifascista che si concluderà il 25 aprile per la festa della Liberazione d’Italia. Tutte le iniziative proposte saranno ad accesso libero e gratuito anche se in diversi casi sarà necessaria la prenotazione.

Sabato prossimo torna nella piazzetta interna della Biblioteca Malatestiana l’iniziativa ‘Dall’alba al tramonto’, maratona di letture aperte a tutti coloro che vogliono condividere la lettura di un brano incentrato sull’Olocausto. Domenica prossima invece sarà la volta di ‘Cesena ebraica’ (su prenotazione): due passeggiate per il centro storico tese a svelare i luoghi della memoria ma anche i protagonisti di episodi posti ormai da 80 anni al centro delle iniziative cittadine. In piazza Almerici, lunedì 27 gennaio, alle 11.30, si terrà la cerimonia commemorativa istituzionale con la posa della corona e la suggestiva riproduzione di alcuni brani della tradizione popolare ebraica. La programmazione integrale è anche reperibile sul sito del Comune di Cesena. Tra gli altri eventi ci saranno: venerdì 24 e sabato 25 Memowalk (ore 14 e ore 17) percorsi a piedi per interpretare i segni lasciati dalla storia. Domenica 26 gennaio Paola Trevisan presenta ‘La persecuzione dei rom e dei sinti nell’Italia fascista’ alla sala Lignea della Malatestiana (ore 17). Sempre domenica 26 gennaio si terrà ‘Musica per la Memoria’, ore 20.30 all’Auditorium Palazzo Nadiani (via Dandini, 5). Lunedì 27 gennaio, giorno della Memoria: ‘Sette giornate particolari’ (ore 17) nell’aula Magna della Biblioteca Malatestiana. Sarà l’esperto di storia locale Franco Spazzoli a riportare virtualmente i cesenati a quel 17 dicembre 1943 quando anche a Cesena ebbero inizio le deportazioni degli ebrei residenti in città. Lunedì 27 gennaio: ‘Sussurri di speranza’ (ore 17) alla Biblioteca Malatestiana Ragazzi.