Cesena, auto ferme per il Giro d’Italia: rivoluzione viabilità, dove e quando

Cesena, 10 maggio 2023 – Chiuso per il Giro. Domenica a Cesena arriverà la carovana della corsa rosa che nella sua nona tappa prevede una cronometro di 35 chilometri con partenza da Savignano e traguardo in via Calcinaro, davanti al Technogym Village.

L’attesa è tanta e l’entusiasmo degli sportivi cesenati, in una terra da sempre indelebilmente legata al ciclismo e ai suoi campioni, si taglia a fette.

Tutti pazzi per il giro d'Italia: la tappa di Cesena

Ci sarà da divertirsi dunque, ma anche da avere pazienza, perché per garantire il regolare svolgimento della corsa la viabilità stradale dovrà subire delle modifiche, che nel caso specifico saranno particolarmente lunghe, sia per via del fatto che la corsa a cronometro prevede i passaggi scaglionati dei ciclisti sullo stretto tratto, sia perché la corsa ‘principale’, che prenderà il via alle 13.10 per concludersi dopo le 17, sarà preceduta in mattina dal ‘GiroE’, la competizione che viene disputata con bici elettriche e che si svolgerà su un itinerario quasi sovrapponibile, fatta eccezione per la partenza che avverrà a San Mauro Pascoli.

Giro: le vie interessate

Il percorso di gara, entrerà nel nostro territorio dalla rotonda all’intersezione tra la strada provinciale Sala e via Capannaguzzo. Da quel punto, procedendo verso il centro, interesserà le seguenti strade: Provinciale Sala (Sp 123), via Cesenatico (SS 304), viale Guglielmo Marconi, via Andrea Costa, sobborgo Eugenio Valzania, i corsi Ubaldo Comandini, Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini, Sozzi, Cavour, via Benedetto Croce, Viadotto Kennedy, le vie Assano, Cervese, Boscone e Calcinaro.

Lungo l’intero percorso saranno istituiti un divieto di circolazione dalle ore 8 del 14 maggio fino alla conclusione della gara che indicativamente avverrà intorno alle 18 e un divieto di sosta (questo con decorrenza anche dal pomeriggio di sabato 13 maggio in relazione al centro storico).

Arrivo: tutti i divieti

Riguardo alla zona d’arrivo, sarà riservata all’evento l’intera vicinale San Biagio e i parcheggi pubblici presenti su questa strada. Pertanto, già a partire dal primo pomeriggio di sabato, la viabilità sarà regolata da divieti di sosta e di circolazione. Provvedimento questo che riguarderà anche il parcheggio di piazzale dell’Accoglienza e piazzale dell’Autostrada.

Il parcheggio auto per gli spettatori sarà individuato nelle vie Renato Medri, San Giorgio e via Calcinaro per la parte non interessata dal percorso dall’intersezione con Via Mariani.

Rallentamenti ai caselli in autostrada

L’autostrada resterà ovviamente aperta e lo stesso vale per i caselli, anche se quelli di Cesena e Valle del Rubicone potrebbero andare incontro a significativi rallentamenti.

Dunque il consiglio è quello di utilizzare quello di Cesena Nord, peraltro connesso con l’E45 e la Secante, anch’esse regolarmente percorribili. Sarà chiuso in entrambe le direzioni soltanto lo svincolo di Ponte Pietra.

Cartelli per la viabilità alternativa

La polizia locale ha predisposto un dettagliato piano di viabilità alternativa che sarà segnalato con specifica cartellonistica. La via Emilia non potrà essere percorsa. Per questa ragione, le vie alternative saranno: Marconi, Raffaello Lambruschi, Giuseppe Ungaretti, Cesare Balbo, viale Abruzzi, via Spadolini, Tito Maccio Plauto, Baracca e Corso Roma. Il tragitto sarà percorribile in entrambe le direzioni e collegherà la zona stazione con la via Emilia Levante.

Controlli, le forze in campo

A monte di Cesena saranno invece percorribili via Padre Vicino Da Sarsina, via della Conserva, via Baronio e Fiorenzuola, con direzione ospedale. Saranno 125 le zone presidiate sulle quali saranno presenti 82 agenti della polizia locale, che saranno affiancati da ulteriori 4 agenti della polizia provinciale, 14 unità della polizia locale di Ravenna e 10 della polizia locale di Forlì– insieme alle altre Forze di Polizia, dei Carabinieri e del Commissariato (18 unità). Ci saranno anche altri 45 punti presidiati da oltre 100 volontari.