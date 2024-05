Gli alunni della Villamarina a lezione con Mirko Casadei

A lezione con il principe del Liscio. Oltre un centinaio di alunni della scuola elementare di Villamarina hanno incontrato nei giorni scorsi Mirko Casadei, il figlio ed erede musicale del Re del Liscio. L’iniziativa è stata organizzata a conclusione del progetto sui migranti dal titolo "Il lamento del mare viaggia dentro il Touroperator kids", che prende spunto dal brano "Il lamento del mare" di Tiziana Scimone e dalla mostra "Touroperator" allestita recentemente dall’artista Massimo Sansavini, con opere realizzate con il legno di imbarcazioni naufragate. Si è affrontato dunque un tema tosto e le insegnanti hanno ringraziato Mirko Casadei per l’attenzione rivolta alle questioni legate all’accoglienza, le migrazioni, gli scambi e delle fusioni. Ci sono così contaminazioni tra il dialetto romagnolo e la lingua araba, in cui i bambini sono coinvolti con semplicità, gioia e tanta curiosità. Il progetto è curato da Patrizia Gregori e Tiziana Scimone. Per l’occasione "Il lamento del mare" avrà una nuova tessitura e la voce dei bambini porterà armonia ad una tematica forte come quella dei migranti, dove lo stesso Mirko aveva già abbracciato il mondo con il suo brano Te ad chi sit e fiol? (Tu di chi sei figlio?). Accadrà di tutto e si vivrà un grande sogno, con l’obiettivo di trasformarlo in realtà, aprendo un universo e varcando porte dove c’erano soltanto muri. Il 25 maggio gli alunni di quarta e quinta elementare saranno protagonisti di una mostra sul tema dei migranti, ispirata a quella di Sansavini, alla quale parteciperanno lo scrittore Carmelo Pecora, il sindaco Matteo Gozzoli e lo stesso Massimo Sansavini. Gli alunni di Villamarina si preparano per prendere parte all’evento "Il Balamondo World Music Festival" che si terrà all’Arena Lido Rubicone il 28 luglio.