Gli alunni festeggiano i 40 anni dal diploma

Gli alunni della 5ª A dell’Istituto tecnico agrario statale ’Giuseppe Garibaldi’ di Cesena hanno festeggiato domenica scorsa i 40 anni dal diploma ritrovandosi presso il ristorante ’Tre di briscola’ a San Pietro in Campiano a Ravenna. "Sul registro del professore del 1984 – hanno detto scherzosamente gli ex studenti – la docente di lingua e letteratura italiana Ines Briganti, dopo l’appello iniziale, ha riscontrato che, seppur con qualche visibile segno del tempo trascorso, gli alunni della classe dimostrano ancor oggi valori importanti, quali amicizia, rispetto e senso di appartenenza. Per questo tutti i presenti e anche gli assenti giustificati sono promossi al prossimo anniversario. A ricordo una frase: ’Il caso ci ha resi compagni di classe, il destino ci ha reso amici’". Nella foto: gli studenti in gita al Lago Maggiore.