Gli Area tornano con ’Arbeit macht frei’

di Giacomo Mascellani

Gli Area sono tornati. Domenica 2 aprile alle 21.30, al teatro comunale di Cesenatico Patrizio Fariselli e Area Open Project presenteranno il concerto "Area - Arbeit macht frei - 50anni". Nel cinquantennale della pubblicazione, sul palco della bomboniera dai velluti blu a due passi dal porto canale, verrà proposta l’esecuzione integrale del primo album degli Area International Popular Group, che fu registrato nel 1972 e pubblicato nel 1973. Il gruppo era allora formato da Demetrio Stratos, voce, organo Hammond e steel drum; Victor Eduard Busnello al sassofono e clarinetto basso, Patrizio Fariselli al pianoforte e piano elettrico e Arp Odyssey, Paolo Tofani alla chitarra, Ems Vcs3 e flauto, Patrick Dijvas al contrabbasso e basso elettrico, e Giulio Capiozzo batteria e percussioni.

Il concerto a Cesenatico è l’anteprima nazionale dell’evento che si terrà al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano il 6 aprile in memoria di Gianni Sassi, storico intellettuale che ha tracciato un percorso di rinnovamento nella cultura italiana e, fra le sue tante imprese culturali, fondò nel 1972 l’etichetta discografica Cramps records, che pubblicò i dischi degli Area, di Eugenio Finardi e di numerosi altri artisti, progettò e editò la rivista di letteratura Alphabeta e fu art director del mensile di gastronomia e cultura La Gola. A ridare corpo dal vivo alle note di "Consapevolezza", "240 Km da Smirne", "Le labbra del tempo", "L’abbattimento dello Zeppelin", "Arbeit macht frei (Il lavoro rende liberi)" e "Luglio, Agosto, Settembre nero" saranno, insieme a Patrizio Fariselli, pianoforte, tastiere e arrangiamenti, la cantante Claudia Tellini, Stefano Fariselli al sax soprano, flauto e clarinetto basso, Marco Micheli al basso elettrico e Walter Paoli alla batteria. La serata verrà presentata da Alberto Antolini per l’organizzazione di Sand Gate. Il Comune di Cesenatico patrocina l’evento, il cui incasso sarà interamente devoluto al Centro di studi musicali ‘Italo Caimmi’ di Cesenatico, che organizza una importante scuola. Il biglietto di ingresso costa 15 euro in platea e palchi, 10 euro nel loggione. Sarà possibile riservare il posto sabato 1 aprile, esclusivamente dalle 10 del mattino a mezzogiorno, al numero 338 9583981. I biglietti saranno acquistabili al botteghino del teatro comunale a partire dalle ore 19 di domenica 2 aprile 2023, con priorità per chi ha effettuato la prenotazione, tuttavia l’acquisto ed il ritiro dei biglietti da parte di chi li ha riservati dovrà avvenire entro le 20.30 della sera del concerto.