Gli auguri del sindaco ai volontari della Caritas: "Preziosi per la città"

Il sindaco Matteo Gozzoli h visitato la Caritas per gli auguri di Natale, per incontrare i volontari nei locali dell’ex scuola di via Leone, dove ci sono un guardaroba con vestiti e scarpe, un magazzino con utensili, il servizio doccia e il deposito di cibo che viene donato da cittadini e aziende, per le famiglie che ne hanno necessità. "Faccio gli auguri ai volontari – ha detto – e li ringrazio a nome di tutta l’amministrazione e la comunità per il lavoro instancabile che svolgono, per aiutare le persone bisognose".