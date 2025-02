Gli ex bianconeri non se la passano bene

Acquisti di gennaio subito protagonisti in bianconero dopo aver passato la prima parte di stagione in ombra nei rispettivi club. La Gumina in blucerchiato aveva collezionato 9 presenze, di cui solo tre da titolare, e nessuna rete, 8 i gettoni di Saric, ma la maggior parte solo spezzoni finali, a Palermo, ed infine due gol in 12 presenze, di cui due dal primo minuto, per Flavio Russo a Sassuolo. Approdati in Romagna sembrano avere dato una svolta in positivo alla stagione, cosa che invece non sta succedendo a chi ha lasciato il Cesena. Continua così ad essere bianca la casella dei gol fatti per Sidney Van Hooijdonk in sei presenze, di cui cinque da titolare, con la maglia del Nac Breda. Con lui in campo tre sconfitte, due pareggi e una vittoria per la formazione olandese che lotta per ottenere un posto nelle coppe europee. Appena un assist senza nessuna marcatura anche per Augustus Kargbo con la maglia del Blackburn Rovers, Championship inglese. Il tecnico David Lowe gli ha concesso solo 66 minuti di campo in cinque partite e mai schierandolo dal primo minuto. I guai fisici continuano invece a condizionare la stagione di Hraiech Saber che ha saltato le ultime due partite contro Sorrento e Messina per problemi muscolari dopo che aveva già dato forfait a fine gennaio per la gara contro la Juve Next gen. Cinque presenze per lui e nessuna rete in un Trapani partito con grandi ambizioni ma ora lontano dalla vetta, 15 i punti di distacco dalla capolista Cerignola padrona del girone C di serie C. Va decisamente meglio a Marco Curto, titolare fisso nella Sampdoria quando a Cesena era ormai finito dietro a Ciofi nella gerarchia delle scelte di Mignani. L’ex Como ha saltato un solo incontro per squalifica, per il resto sempre in campo dal primo minuto e mai sostituito dal tecnico Semplici.

