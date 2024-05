Gli studenti intervistano Ercole De Angelis autore del volume ’Il segreto di Ambrise’

Ercole De Angelis la figura che più ci ha incuriosito è quella del lupo Occhi-gialli: come le è venuta in mente? Cosa l’ha ispirata?

"Ho scelto di dare un ruolo centrale a Occhi-gialli perché sono un amante degli animali, forse mi sono ispirato un po’ al mio cane, a cui ero tanto affezionato".

Leggendo il racconto ci ha molto incuriosito la scelta dei nomi di luoghi e persone: come li ha scelti?

"Nel complesso non mi sono ispirato a persone reali, ho dato spazio all’immaginazione, ma per il personaggio di Filippo mi sono ispirato a un ragazzo, figlio di amici, a cui piacciono i libri d’avventura. Io abito in un borgo antico, vicino ad Ambrise, località oggi abbandonata. I luoghi in cui è ambientato il racconto e i loro nomi sono ispirati a quelli della mia terra d’origine".

Nell’elaborazione del racconto ha ripescato qualche ricordo della sua infanzia? E’ possibile ritrovare i protagonisti di questa storia in qualche altro suo libro?

"Alcuni personaggi potreste trovarli anche in altri miei racconti, ma ritratti in maniera diversa".

Da cosa ha preso spunto per raccontare la relazione tra Filippo e Lucia? Le figure dei due innamorati sono ispirate a delle persone reali?

"Raccontando la relazione tra Lucia e Filippo mi è piaciuto ricordare gli anni della mia giovinezza in cui ci si appassionava nella scoperta dell’altro, una scoperta lenta e intrigante".

Gli alunni della classe 1^F: Amato Martina, Brasini Nina, Costantini Maya, D’Andrea Mattia, Delorenzi Alberto, Fantini Alessandro, Garraffa Costanza, Giangrasso Paolo, Granata Niccolò, Graziano Silvia, Khan Ritika, Martelli Valentina, Matubbar Taha, Osmani Megi, Paganelli Camilla, Ravaioli Bianca, Rizzoli Aurora, Rossi Caterina, Santarelli Mattia, Testa Matteo, Zoffoli Cleonide. Docente: prof. Gianluca Liardo