Gli unici mai battuti (finora) dal Cavalluccio

Quando si incontrarono alla fine del girone di andata erano separate solo da due punti: Cesena 42, Torres 40. Adesso il margine si è talmente dilatato che il Cesena ha diciannove punti in più dei sardi. Questo non toglie che a dispetto di tante altre squadre che avrebbero dovuto contrastare il Cesena la formazione allenata da Alfonso Greco (foto) è stata l’unica vera avversaria, almeno fino quando ha potuto. Senza contare poi che nel confronto diretto la Torres non aveva sfigurato e, appena andata sotto, aveva avuto una reazione rabbiosa trovando il pareggio in appena quattro minuti.

Oggi ci sono ancora degli obiettivi in ballo: il Cesena insegue il record di punti in serie C, la Torres cerca almeno un punto per blindare il secondo posto, a parte il prestigio vale per i vantaggi che assicura nei playoff. C’è poi da considerare la voglia di entrambe di avere il sopravvento in almeno uno scontro diretto da parte del Cesena e di rimane l’unica non battuta in tutto il girone da parte della Torres.

Recuperando negli ultimi giorni gli acciaccati Mastinu, Giorico e Fabriani si può dire che Greco ha tutti a disposizione e quindi può schierare la formazione migliore.

Si annunciano molto interessanti i duelli sugli esterni, Adamo e Zecca sono fra i migliori del girone sia per numero di reti che assist: undici assist e quattro reti sono il bottino di Adamo, sette assist e cinque reti quello di Zecca, un ex della gara.

Da non sottovalutare anche il rendimento interno della squadra di Sassari che sul suo campo ha conquistato quarantuno punti, segnato ventinove reti subendone quindici.

È ben composto anche il trio d’attacco, un reparto da trentadue reti segnate finora. La velocità nel breve di Ruocco, l’abilità di Scotto sui calci piazzati e nel tiro da limite, l’opportunismo dentro l’area di Fischnaller, insomma non mancherà il lavoro a Prestia e compagni.

Roberto Daltri