Gourmets a tavola: "Alta cucina di Romagna"

Pranzo degli auguri del nuovo anno 2025 della Confederazione Europea dei Gourmets, Consolato di Romagna, al ristorante l’Atelier dei Gourmet a Gatteo Mare, organizzato da Franca Cantergiani Bettini console della Romagna. Erano presenti il presidente nazionale dei Gourmets Pierugo Verduri di Salsomaggiore Terme, il vice presidente nazionale Giampaolo Marinelli di Sanremo, lo chef Sergio Ferrarini di Cesena. In totale una trentina di soci giunti da ogni parte d’Italia. Il pranzo è stato curato dalla chef Albarosa Zoffoli e dal titolare del ristorante di Gatteo Mare Aldo Santoro. I vini, tutti rigoramente romagnoli hanno avuto la supervisione del sommelier titolare del locale. Ha detto il presidente nazionale Pierugo Verduri: "Sono particolarmente felice di essere in terra di Romagna della quale ho tanti ricordi belli a cominciare dalla tavola dove si mangia e si beve bene. Quello che ci fa maggior piacere è che la nostra confederazione continua a esaltare i prodotti del territorio e cerca poi di degustarli in compagnia con una amicizia vera. Questo è il nostro obiettivo anche per il 2025". Ha aggiunto il console della Romagna Franca Cantergiani Bettini: "Nella provincia di Forlì-Cesena i Gourmets sono 150 dei quali la metà Cesenati. Amiamo i prodotti di nicchia, in particolare del territorio e la nostra è una ricerca alla scoperta di locali di alta qualità che ci possono ospitare e fare assaggiare i loro prodotti. Per la salute non si deve mai tenere conto della quantità, ma della qualità".

Ermanno Pasolini