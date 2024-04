Grafica e dipendenza digitale a Casa Bufalini

Due incontri all’insegna della grafica si terranno il 16 e il 23 aprile a Casa Bufalini. "Grafica a portata di mano: come creare prodotti grafici per i propri interessi" è il titolo del doppio laboratorio a partecipazione gratuita c il 16 aprile, dalle ore 10 alle ore 12, con un primo approccio alle svariate possibilità presenti sul web per sperimentare nuove tecniche e nuovi linguaggi. Sarà l’occasione per elaborare semplici progetti grafici realizzando cartoline virtuali, biglietti e immagini animate. Martedì 23 aprile, dalle ore 11 alle ore 13, verranno invece prese in esame le mappe concettuali, le mappe mentali o le mappe delle idee, sperimentando diverse applicazioni e piattaforme come Canva, Coogle e Miro. Ad anticipare il secondo laboratorio di martedì 23 aprile, dalle ore 9 alle 11, è un incontro sul tema "Dipendenze da rete: dall’attività sui social al gioco online". I dispositivi digitali, infatti, sono uno strumento formidabile da maneggiare con cura: secondo uno studio, li utilizziamo in media 6 ore al giorno. Siamo ossessionati dalla rete e dai social? Quando si può parlare di Internet e game addiction? Durante l’incontro si rifletterà sul tempo passato online, per scoprire i fenomeni della dipendenza e dei rischi di abuso digitale.

Gli incontri sono gratuiti, ma è necessario iscriversi scrivendo a: info@casabufalini.it.