Gran finale con il botto. Dopo 5 anni d’attesa torna l’appuntamento con il capodanno

Inizia il conto alla rovescia per la notte di Capodanno. Tre giorni ancora prima dell’arrivo della notte più lunga dell’anno. Una notte tutta da ballare. Cesena quest’anno celebra il Capodanno 2025 in piazza del Popolo con i Moka Club. Una festa che ritorna dopo cinque anni di assenza. All’atmosfera natalizia, alla città vestita a festa, si aggiungerà l’immancabile concerto dell’ultima notte del 2024. Si tratta della festa più anni 90’ della Romagna con i Moka Club, dj set a cura di Jurymaru & Sandro Base di Radio Studio Delta e l’immancabile countdown con il brindisi finale.

Uno spettacolo di musica, colori e coreografie tutte da ballare. L’evento, proposto dall’Amministrazione comunale e da Cesena Fiera, unico sponsor, si terrà in piazza del Popolo a partire dalle 22 del 31 dicembre fino alle ore 2 del 1° gennaio. A partire dalle 23 sul palco che sarà allestito in piazza del Popolo si esibiranno i Moka Club, che dal 1995 solcano i palchi di tutta Italia. In occasione del concertone cesenate i ‘supereroi’ della musica pop e dance dalla seconda metà degli anni’80 ai giorni nostri celebreranno il trentesimo compleanno.

Musica, coreografie danzate ed intrattenimento, sono la formula vincente da sempre di questa band che ama spaziare dagli anni ’80 fino a oggi. In attesa del brindisi, ogni medley farà ballare tutta la piazza fino allo scoccare della mezzanotte, e oltre. L’iniziativa sarà ad accesso libero. Al fine di garantire, nel corso della serata, tutte le condizioni per un pieno e sicuro svolgimento dell’evento è stata emessa un’ordinanza sindacale che vieta la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e alluminio nell’intero perimetro della piazza. Saranno inoltre presenti gli agenti della polizia locale e sei steward per la sicurezza.

Dalle ore 21 del 31 dicembre alle ore 3 dell’1 gennaio sarà vietata la vendita per asporto di bevande in qualsiasi contenitore di vetro o in lattine da parte dei pubblici esercizi ed esercizi commerciali situati nel territorio ricompreso tra piazza del Popolo, le piazze Amendola e Albizzi, via Zeffirino Re, via Fra Michelini, viale Mazzoni, via Pescheria, via G. Verzaglia, i vicoli Stalle e Cesuola.

"Il concerto del 31 dicembre – commenta l’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari – un appuntamento atteso e tradizionalmente molto partecipato dai cesenati, che celebrano l’arrivo del nuovo anno recandosi nei ristoranti e nei locali del centro storico, oppure restando a casa per poi darsi appuntamento in piazza. Sarà una serata di festa per tutta la città. Saranno inoltre predisposti servizi per le persone con disabilità, un’area dove poter conferire correttamente i rifiuti e un presidio di assistenza da attivare in casi di emergenza".