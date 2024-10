Grande festa a tavola per i 50 neosessantenni

In 50 festeggiano i 60. L’anniversario, per il giro di boa dei 12 lustri di vita, è stato ricordato all’agriturismo "Incisa", piacevole location fra la natura, nei pressi di Acquapartita-Selvapiana di Bagno di Romagna, con una bella, festosa serata conviviale, corredata e animata anche dalla musica di Silvano Braccini. Una serata per un coinvolgente e piacevolissimo ritrovo, che ha visto concretizzare il lavoro organizzativo e di ricerca dei suoi coetanei, uomini e donne, da parte dell’impegno di Morena Rossi, che ha festeggiato anche lei i suoi primi 60 anni di età.

Una bella serata, che oltre alla musica dal vivo, ha fatto, altresì, rivivere ai palati dei neo-sessantenni un menu che aveva fra i suoi piatti anche specialità gastronomiche tipiche locali, ovviamente anche quelle della cucina della Romagna toscana. Certo è che la serata dei sessantenni del territorio di Bagno di Romagna, oltre a consumare ricette e piatti da leccarsi i baffi, è filata via liscia e piacevole nel rivedersi, in vari casi anche dopo tanti anni, anzi anche dopo vari decenni.

Alcuni, infatti, non si erano rivisti fin dai tempi delle scuole medie, quando con la famiglia si sono trasferiti per lavoro o per studio in altre località, per tornare poi, in alcuni casi, al proprio paese, tra cui Bagno, San Piero, Selvapiana-Acquapartita. Dunque una serata di buon cibo, ma anche di tanti "amarcord", a cominciare dalla propria infanzia e adolescenza. Al termine delle gioiosa serata, i partecipanti si sono ripromessi di organizzare un altro ritrovo al traguardo del loro 64esimo anno di età, essendo nati nel ‘64.