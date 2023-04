Grande festa per i 104 anni di nonna Assunta

Martedì nonna Assunta Pallavicini, ospite dal 2015 della Casa Protetta per anziani "Camilla Spighi" di San Piero in Bagno, ha raggiunto il traguardo di 104 anni di età. Nata in Sardegna il 4 aprile 1919, si è poi trasferita a Roma, e quindi a Sarsina, e da otto anni nella casa residenziale sampierana. Nonna Assunta, che è la più longeva dell’Alto Savio, oltre ad essere stata festeggiata dal figlio Alfredo con la moglie, dal personale della struttura residenziale ha visto anche la gradita visita da parte di Luana Bravaccini presidente dell’Istituzione Casa Protetta col direttore Paolo Di Maggio e la coordinatrice Silvana Silvani, dell’assessora ai Servizi Sociali Enrica Lazzari, del sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini. Il primo cittadino ha espresso tanti auguri e congratulazioni a nonna Assunta per il compleanno. Oltre agli affettuosi saluti e complimenti da parte del sindaco Baccini, a nome anche dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità del territorio di Bagno, nonna Assunta è stata fatta omaggio, oltre che di una torta, anche di una coinvolgente dedica da parte della vena poetica del maestro Maurizio Boscherini.

gi.mo.