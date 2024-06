Guadagnino primo di categoria e nono nel Trail delle Foreste Sacre

Si parla di sport e dunque servirebbe iniziare dicendo che il podista cesenate Antonino Guadagnino ha vinto la sua categoria (50-60 anni) piazzandosi anche nono assoluto al Trail delle ‘Foreste Sacre’ del 2 giugno: 25 chilometri con 1.500 metri di dislivello tra Romagna e Toscana lungo i sentieri delle Foreste Casentinesi in un appuntamento che ha coinvolto oltre 900 atleti arrivati da tutta Italia e anche dall’estero. Ma del podio e della classifica Guadagnino non parla. "E’ un luogo unico al mondo, che mi riempie di tante energie e mi rimette in pace con me stesso. Le ‘vibrazioni’ sono fortissime e quando sono lì, in mezzo a quel bosco di abeti bianchi, mi si apre il cuore. Parlo del luogo che più di ogni altro mi ha trasmesso la passione per il mondo del trail". Alla poesia, Guadagnino ha aggiunto i fatti: 2 ore e 35 minuti per coprire i 25 chilometri con dislivelli che tolgono il fiato e percorsi caratterizzati dal terreno mosso dalle radici e dai tratti sconnessi. Che però si perdono in mezzo a tutto il resto. "L’esperienza mi ha permesso di ricaricare le pile in vista del prossimo futuro: sabato 15 giugno, alla Notturna di San Giovanni, sarò in piazza della Libertà a presentare l’Ecotrail che sto organizzando. L’appuntamento sarà a Cesena il 13 ottobre, quando gli appassionati di sport e natura potranno cimentarsi con la prima edizione che prevede due percorsi, di 6 e 15 chilometri, che toccheranno anche il Cammino di San Vicinio".

Luca Ravaglia