I contenitori di pile esauste mai svuotati

Curiosa situazione nel centro storico di Sogliano, dove i contenitori pieni zeppi di pile esauste non vengono svuotati. I contenitori si trovano accanto all’ingresso della ferramenta di Gian Domenico Gattamorta, in piazza della Repubblica 10. Dice Gian Domenico Gattamorta: "Ho chiamato più volte l’azienda che svuota i contenitori, ma visto che non venivano, ho pensato di mettere un bidone a secchio per raccogliere le pile esauste, visto che i cittadini mi chiedevano dove potevano buttarle. È pieno anche il bidone. Cosa dovrei fare?".