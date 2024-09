I conti del semestre: raddoppia il fatturato

Ricavi più che raddoppiati nel primo semestre per Olidata che migliora significativamente anche la redditività. Il gruppo It ha realizzato ricavi per 57,8 milioni, con un incremento del 126,7% rispetto a un anno fa, migliorando dell’85% l’ebitda a 2,09 milioni e l’utile operativo a 2,11 milioni (+133,5%). L’utile netto sale a 0,7 milioni da 0,4. Dal punto di vista della posizione finanziaria netta, Olidata ha cassa positiva per 7,69 milioni rispetto ai -929mila euro di fine 2023. "Il gruppo Olidata ha raggiunto traguardi importanti e i risultati del primo semestre danno evidenza di questa significativa crescita. In questi mesi abbiamo consolidato l’attuale posizionamento di mercato, cogliendo le opportunità del settore Ict ed incrementando le attività di cross-selling", ha dichiarato Claudia Quadrino, amministratrice delegata. "I risultati positivi del primo semestre confermano il lavoro e l’impegno profuso fino ad oggi. Abbiamo colto opportunità, trasformandole in successo. Questo è merito del lavoro di tutta la squadra. Abbiamo intrapreso un percorso di crescita nel quale continueremo ad investire ed a consolidare la nostra posizione", ha aggiunto il presidente Cristiano Rufini (foto).