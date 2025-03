"I giovani devono ripulire i muri"

Muri imbrattati? Maria Luisa Ballerin pensa che chi sporca debba ripulire. "Sono contraria agli imbrattamenti. Se però i graffiti sono leciti, e cioè se il Comune mette a disposizione muri da poter dipingere allora sono d’accordo, ma quando i giovani rovinano le bellezze del paesaggio mi dà molto fastidio. Non sono di certo a favore del carcere o a punizioni drastiche, però desidero che i responsabili vadano a ripulire tutto. Al di là se si tratta di ragazzi o di persone adulte. Da una ricerca del Comune di Milano, si è osservato che il 47% delle persone che imbrattano i muri hanno un’età dai 18 ai 25 anni. Non possiamo sapere se la stessa statistica vale anche per Cesena".