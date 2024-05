I kart tornano a San Carlo. Due giorni di emozioni

Il meteo promette sole proprio per la giornata di domenica, perché le gare di kart sotto la pioggia saranno anche più emozionanti e dense di colpi di scena, ma la festa è molto meglio con il sole e gli stand gastronomici con i tavoli all’aperto, senza contare l’afflusso del pubblico che serve a riscaldare l’ambiente facendo il tifo, ma anche a raccogliere risorse da destinare alla solidarietà che è sempre al centro dell’attività della Polisportiva San Carlo.

La giornata dedicata ai motori del 25 aprile è stata il prologo della festa di questo fine settimana. Oggi i volontari provvederanno alla sistemazione della pista con le balle di paglia: i kart più potenti raggiungono velocità superiori a cento chilometri orari. Nel pomeriggio ci saranno le operazioni preliminari e le verifiche dei team e si entrerà nel clima della giornata di domani, domenica, quando si disputerà la seconda prova del Trofeo Nazionale Aci ‘Circuiti Cittadini’ organizzato da Pks Ital Motorsport.

Domenica alle 9 nel tracciato realizzato attorno al parco del libro inizieranno le prove ufficiali cronometrate, poi inizieranno le gare che praticamente si svolgeranno senza soluzione di continuità. Alle 12 ci saranno le prefinali e alle 14.30 le finali delle varie classi. Le premiazioni sono previste alle 17.30.

In pista ci saranno un centinaio di kart e altrettanti piloti provenienti da tutta Italia. Infatti la prova di San Carlo di Cesena è quella che si svolge più a nord della Penisola.

Ancora una volta in pista ci sarà il duello tra Maurizio e Gianni Zani, padre e figlio, che lavorano fianco a fianco dietro al bancone della Macelleria Zani, nel centro di San Carlo. Quest’anno ci sarà un gemellaggio particolare tra i kart di San Carlo e la trasmissione di Rai1 ‘Affari tuoi’ condotta da Amadeus. Poche settimane fa Andrea Turroni, originario di San Carlo e ora residente nel Modenese, ha vinto 75.000 euro e ha deciso di invitare nel suo paese d’origine gli amici campioni dei ‘pacchi’ Alice e Lucio dalla Val d’Aosta, Rocco dalla Basilicata, Ilaria dal Friuli Venezia Giulia, Chiara dall’Abruzzo e Patrizio dalle Marche che parteciperanno alle premiazioni. Per tutta la giornata saranno in funzione gli stand gastronomici della Polisportiva San Carlo.