Moris Guidi presenta la sua lista: "Vogliamo un paese più sicuro"

Moris Guidi ha presentato nella sala della biblioteca di San Mauro Pascoli la sua candidatura a sindaco, il programma e i candidati conisiglieri. La lista civica di centrosinistra ’Per San Mauro’, a sostegno di Moris Guidi sindaco, è formata da Albert Alessandri, Sidorela Baha, Azzurra Barducci, Gianni Bianchi, Tiziano Bianchini, Francesco Biondo, Manuel Buda, Katia Casadei, Gianluca Evangelista, Simona Fracella, Silvia Gori, Lisa Maroni, Fausto Merciari, Enrica Stefani, Riccardo Pieroni e Michele Rizzo. Ha detto Moris Guidi: "La mia candidatura è stata una decisione maturata per le richieste e gli stimoli arrivati dai miei concittadini. Sono sammaurese, affascinato dalla mia città e non posso fare a meno ogni giorno di fare un giro in centro". "Al centro del nostro progetto c’è l’interesse pubblico, vogliamo rendere il paese più sicuro e attraente, aperto a una visione di vasta scala. I nostri progetti sono mirati alla crescita della comunità. Non deve essere lasciato indietro nessuno, i cittadini più vulnerabili e più deboli". Poi ogni candidato ha spiegato il programma cominciando dalla macchina comunale con idee e proposte per l’amministrazione con la semplificazione e l’apertura al pubblico degli uffici comunali al piano terra al sabato mattina; il bilancio comunale che è di 10 milioni di euro come spesa corrente nei prossimi cinque anni deve essere portato a 30 milioni. Si deve migliorare la sicurezza. Un sogno è stato definito l’acquisto dell’ex tabacchificio accanto a Villa Torlonia. Per le scuole si punta all’apertura al pomeriggio oltre a garantire la gratuità del trasporto scolastico e la mensa; contributi alle famiglie con reddito basso per potere fare sport. Ci vuole un nuovo ufficio turistico e bisogna trovare soluzioni per invogliare sempre più la gente a trascorrere le vacanze qui con la garanzia della Bandiera Blu appena ottenuta.