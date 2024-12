I ladri tentano la fortuna in edicola. Maxi furto di ’gratta e vinci’

Assalto ai gratta e vinci, facendosi beffe dell’alto rischio di essere colti sul fatto o quanto meno venire identificati in cambio della possibilità di mettere le mani su un bottino certamente non trascendentale. In effetti ieri notte a fare da dissuasori ai ladri, c’erano le luci che illuminavano la scena, le telecamere intorno che riprendevano, la saracinesca da spaccare e la porta da forzare. Il tutto nel cuore del tratto cittadino della via Emilia, col fortissimo rischio di essere visti da qualcuno. Eppure nemmeno questo è bastato a scongiurare l’effrazione. A una banca? No, a un’edicola. Quella di viale Oberdan, finita nel mirino di sgraditi visitatori intorno alle 3 di domenica. I titolari del punto vendita si sono accorti di quanto recandosi come sempre al lavoro e preparandosi a offrire il loro consueto servizio alla comunità.

La sgradita sorpresa è stata immediata, anche perché chi nella notte si era introdotto all’interno della struttura, di certo non era andato per la leggera, cercando di razziare quanto più possibile. Ormai le somme di denaro non vengono più conservate all’interno dei locali durante la loro chiusura, mentre per quanto riguarda la merce, l’attenzione si è concentrata sui gratta e vinci esposti, asportati in quantità.

I titolari hanno immediatamente sporto denuncia di quanto accaduto e dunque le indagini da parte delle forze dell’ordine sono già in corso con l’intento di dare un volto a chi si è reso responsabile del colpo. Nello specifico, potrebbero essere utili i filmati registrati dalle telecamere della zona.