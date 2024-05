"I miei cittadini per Gambettola"

Sono otto donne e otto uomini i componenti della lista elettorale di centrosinistra "Cittadini per Gambettola" che ha in Eugenio Battistini il candidato sindaco. La squadra è stata presentata nel Teatro comunale gremito di cittadini, per l’occasione è intervenuto Enzo Lattuca, sindaco di Cesena e presidente della Provincia, che ha avuto parole di pieno sostegno per Battistini, funzionario di Confartigianato, che conosce da molti anni e che apprezza per la serietà e correttezza dimostrata in tanti incontri sui temi del lavoro di Cesena. "Dopo i miei 10 anni di impegno nelle precedenti giunte comunali (Garavina e Sanulli) e il volontariato in campo sociale - ha detto Eugenio Battistini - non mi aspettavo una seconda chiamata, ho però riflettuto sul fatto che da Gambettola ho preso a piene mani per ciò che sono diventato per cui ho ritenuto giusto essere riconoscente e mettermi di nuovo a disposizione della comunità". E poi, sempre rivolto alla platea: "Vi dico subito che da me non avrete ne una politica urlata, ne una politica di annunci da salotto sui social, e da me non avrete, neanche sotto tortura, delle promesse quando non saprò di poterle realizzare, questa e la mia serietà del fare. Dobbiamo tutti fare la nostra parte – ha concluso Battistini - per una comunità che sia inclusiva, aperta, accogliente e vivace come lo è Gambettola con tante associazione e tante iniziative".

Battistini ha poi chiamato sul palco uno per uno i componenti della sua lista, questi i nomi. Fausta Baiardi (detta Ramona), Cristina Bianchi, Paolo Massimo Bissoni, Venerio Brenaggi, Lorenzo Brunacci, Aurora Caretti, Giovanni Chieppa, Lucia Fiumana, Marta Grassi, Andrea Magnani, Margherita Mondaini, Danilo Nicolini, Mattia Pavolucci, Pietro Pierantoni, Anna Maria Turroni, Serena Zavalloni. Della attuale amministrazione comunale guidata da Letizia Bisacchi sono presenti nella lista di Battistini: la assessora alla cultura Serena Zavalloni, la capogruppo Ramona Baiardi e il consigliere Lorenzo Brunacci.